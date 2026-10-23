فطار يوم الجمعة.. طريقة عمل طاسة طعمية بالبيض

طاسة طعمية بالبيض من الأطباق التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك خلال يوم الجمعة، قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاسة طعمية بالبيض فيما يلي…

مقادير طاسة طعمية بالبيض



● فول مدشوش منقوع

● حمص منقوع

● بيض

● ملح

● فلفل أسود

● شبت

● بقدونس

● كزبرة خضراء

● كرات

● بيكنج صودا

● كزبرة جافة

● سمسم محمص

● زيت

التقديم:

● جرجير

● حلقات طماطم

● خبز بلدي



طريقة تحضير طاسة طعمية بالبيض



في الخلاط يخلط الفول والحمص والبيض والملح والفلفل والشبت والبقدونس والكزبرة والكرات والبيكينج صودا والكزبرة الجافة

يوضع الخليط في طاسة

ويرش السمسم على الوجه

وتغطى وتترك حتى تمام الطهي

وتقدم ساخنة مع الجرجير والطماطم والخبز