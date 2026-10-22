أكلة اقتصادية.. طاجن فريك بالزيتون والفلفل الألوان

قدمت الشيف أميرة شنب على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن فريك بالزيتون والفلفل الألوان، فهو من الأطباق الأقتصادية بدون لحوم ويمكنك تطبيقه في المنزل بخطوات سهلة ومذاق لا يقاوم.

مقادير طاجن فريك بالزيتون والفلفل الألوان



● فريك منقوع ومصفى

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● قرن فلفل حار مفروم

● فلفل ألوان مفروم

● زيتون أسود حلقات

● مرقة

● 2 ملعقة كبيرة صلصة

● 1\4 كوب بقدونس مفروم

● زيت

طريقة تحضير طاجن فريك بالزيتون والفلفل الألوان



يشوح البصل في الزيت ويضاف الملح والفلفل حتي يصبح لونه ذهبيا

يضاف الثوم المفروم والفلفل الحار

ثم الفلفل الألوان والصلصة

ثم تضاف المرقة والبقدونس والزيتون

وأخيرا يضاف الفريك

يمكن أن يسوى على النار حتى يكتمل النضج أو يدخل في طاجن الفرن

يقدم ساخنا بالهنا