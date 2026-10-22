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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا ترميه بعد اليوم.. سر قشر الرمان في تتبيلة الدجاج وطريقة استخدامه

لا ترميه بعد اليوم.. سر قشر الرمان في تتبيلة الدجاج وطريقة استخدامه
لا ترميه بعد اليوم.. سر قشر الرمان في تتبيلة الدجاج وطريقة استخدامه
أسماء عبد الحفيظ

يُعد قشر الرمان من المكونات الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها في المطبخ بدلًا من التخلص منه، إذ يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، ويمكن استخدامه بكمية صغيرة في تتبيلة الدجاج لإضافة نكهة مميزة ومختلفة، خاصة عند مزجه بالليمون والثوم والبهارات.

لا ترميه بعد اليوم.. سر قشر الرمان في تتبيلة الدجاج وطريقة استخدامه

وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق جديدة لتحضير الدجاج في المنزل، سواء للحصول على مذاق شهي أو لتجديد وصفات التتبيلة التقليدية، ويأتي قشر الرمان المجفف والمطحون ضمن المكونات التي يمكن تجربتها للحصول على نكهة تميل إلى الحموضة الخفيفة والعمق في الطعم.

فوائد قشر الرمان في تتبيلة الدجاج

لا ترميه بعد اليوم.. سر قشر الرمان في تتبيلة الدجاج وطريقة استخدامه

يحتوي قشر الرمان على مركبات نباتية، من بينها البوليفينولات والتانينات، المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة، ويمكن الاستفادة منه في تحضير تتبيلات منزلية متنوعة.

ومن أبرز مميزات استخدام قشر الرمان في تتبيلة الدجاج للشيف عزة العمدة.

  • إضافة نكهة مميزة: يمنح قشر الرمان المطحون التتبيلة مذاقًا غنيًا يميل إلى الحموضة والمرارة الخفيفة، لذلك يُفضل استخدامه بكميات قليلة.
  • تنويع وصفات التتبيلة: يمكن دمجه مع الليمون والثوم والبابريكا والكمون للحصول على مذاق مختلف عن التتبيلات المعتادة.
  • احتواؤه على مضادات الأكسدة: يضم مركبات نباتية مضادة للأكسدة، لكن لا توجد أدلة كافية على أن استخدامه في تتبيلة الدجاج يمنح فوائد صحية علاجية محددة.
  • المساعدة في تحسين مذاق الدجاج: عند مزجه بالتوابل والزيت والليمون، يساعد على تكوين طبقة من النكهات التي تتغلغل في سطح قطع الدجاج أثناء التتبيل.
لا ترميه بعد اليوم.. سر قشر الرمان في تتبيلة الدجاج وطريقة استخدامه

ومن المهم عدم المبالغة في استخدام قشر الرمان، لأن طعمه قد يصبح مرًا إذا أضيف بكميات كبيرة، كما أنه لا يغني عن طهي الدجاج جيدًا أو اتباع قواعد سلامة الغذاء.

طريقة عمل تتبيلة الدجاج بقشر الرمان

يمكنك تجربة هذه الوصفة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ.

المكونات

  • كيلو من الدجاج المقطع حسب الرغبة.
  • نصف ملعقة صغيرة من قشر الرمان المجفف والمطحون.
  • ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
  • ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
  • ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.
  • 3 فصوص من الثوم المفروم.
  • ملعقة صغيرة من البابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
  • نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • ملح حسب الرغبة.
  • رشة صغيرة من الكزبرة الجافة، حسب الرغبة.

طريقة التحضير

  • تجهيز التتبيلة: ضعي الزبادي وعصير الليمون والزيت والثوم المفروم في وعاء عميق، ثم قلبي المكونات حتى تتجانس.
  • إضافة قشر الرمان: أضيفي قشر الرمان المطحون مع البابريكا والكمون والفلفل الأسود والملح والكزبرة الجافة، وقلبي جيدًا.
  • تتبيل الدجاج: أضيفي قطع الدجاج إلى الخليط، وقلبيها حتى تغطي التتبيلة جميع الأجزاء، مع الحرص على توزيعها جيدًا.
  • ترك الدجاج في التتبيلة: غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويمكن تركه مدة أطول إذا كانت الوصفة تحتاج إلى ذلك، مع الحفاظ عليه مبردًا.
  • طهي الدجاج: رتبي القطع في صينية فرن مناسبة، ويمكن إضافة شرائح البصل والفلفل حسب الرغبة، ثم أدخليها فرنًا ساخنًا حتى ينضج الدجاج تمامًا ويكتسب لونًا ذهبيًا.

ويجب التأكد من وصول درجة الحرارة الداخلية للدجاج إلى 74 درجة مئوية على الأقل، مع تجنب استخدام التتبيلة التي لامست الدجاج النيئ كصلصة جاهزة إلا بعد طهيها جيدًا.

كيف تجهزين قشر الرمان للاستخدام في التتبيلة؟

  • إذا كنتِ ترغبين في الاستفادة من قشر الرمان، اغسلي الثمرة جيدًا قبل تقشيرها، ثم جففي القشر في مكان نظيف وجيد التهوية حتى يصبح جافًا تمامًا، أو استخدمي مجفف الطعام وفق تعليماته. بعد ذلك، اطحنيه حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا واحفظيه في وعاء نظيف ومحكم الغلق، بعيدًا عن الرطوبة والحرارة.
  • ويُفضل البدء بكمية صغيرة عند استخدامه في تتبيلة الدجاج، ثم تعديل الكمية في المرات التالية وفقًا للمذاق الذي تفضلينه.
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