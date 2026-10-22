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جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي عن تفاصيل الموقف داخل الفريق الأول لكرة القدم، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن أسباب تراجع الأداء، وطبيعة العلاقة بين المدير الفني عموتة ووائل جمعة، في ظل الحديث عن ضرورة إجراء تغييرات داخل الفريق.

وأكد المصدر أن العلاقة بين وائل جمعة وعموتة لا تشهد أي أمر غير طبيعي يستدعي الرد على ما يُثار بشأنها، موضحًا أن طبيعة النقاشات بينهما تندرج ضمن الأدوار المعتادة داخل الجهاز الفني، ولا تعكس وجود أزمة أو خلاف بين الطرفين.

وأشار إلى أن عموتة تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن إيجابية النقاش الذي دار بينهما، وهو أمر طبيعي في إطار العمل المشترك والتنسيق بين أعضاء الجهاز الفني، خاصة في ظل الحاجة إلى مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بأداء الفريق.

وشدد المصدر على أن القرارات الفنية تظل في النهاية من اختصاص المدير الفني، الذي يمتلك المسؤولية الأساسية عن إدارة الفريق وتحديد احتياجاته، وفقًا لرؤيته الفنية وظروف كل مباراة.

جلسة مصارحة بعد التعادل مع القناة

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لعقد جلسة مصارحة مرتقبة تجمع عموتة ووائل جمعة بلاعبي الفريق، من أجل مناقشة تداعيات التعادل الأخير أمام القناة، والذي انتهى بنتيجة 3-3، بعدما استقبل الفريق ثلاثة أهداف خلال المواجهة.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة أسباب الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة، إلى جانب مناقشة مستوى اللاعبين ومدى التزامهم بالتعليمات الفنية، في محاولة لتصحيح المسار قبل خوض المواجهات المقبلة.

الإدارة ترفض محاسبة الجهاز الفني بالقطعة

وأوضح المصدر أن هناك قناعة لدى مسؤولي إدارة الكرة بأن مسؤولية تراجع النتائج لا تقع على الجهاز الفني وحده، بل يتحمل اللاعبون جانبًا من المسؤولية بسبب الأخطاء التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

كما أشار إلى وجود اتجاه لإيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن الأداء والنتائج، في خطوة تستهدف إعادة الانضباط داخل الفريق، والتأكيد على أن استعادة الانتصارات يجب أن تتزامن مع تقديم مستوى فني أفضل.

وتترقب جماهير الأهلي نتائج التحركات المرتقبة داخل النادي، على أمل أن تسهم جلسة المصارحة والقرارات المنتظرة في معالجة الأخطاء واستعادة الفريق توازنه خلال المرحلة المقبلة.

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