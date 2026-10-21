محمد عبد الجليل: عموتة لا يشبه الأهلي.. وزيزو فين مركزه؟ وبيراميدز يفكرني بأهلي زمان

أطلق محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، تصريحات قوية بشأن الأوضاع الفنية داخل القلعة الحمراء، منتقدًا طريقة إدارة الفريق فنيًا، ومثيرًا علامات استفهام حول أدوار عدد من اللاعبين، كما دافع عن محمد هاني، وأشاد بما يقدمه بيراميدز، مؤكدًا أنه يذكره بالأهلي في سنواته الماضية.

الأهلي

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري عبر قناة الشمس الزرقاء، إن عموتة لا يشبه النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا يأخذ برأي معاونيه، في انتقاد واضح لطريقة تعامله مع الجهاز الفني المعاون وأسلوب إدارته للفريق.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى دور وائل جمعة داخل النادي، موضحًا أنه يشعر وكأنه يؤدي دور المدرب العام وليس مدير الكرة، مؤكدًا أن وائل جمعة يسعى لفعل كل ما يستطيع من أجل نجاح النادي وتحقيق أهدافه، في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى محمد هاني، طالب عبد الجليل بعدم القسوة على اللاعب، مشددًا على أنه قدم الكثير للأهلي على مدار سنوات طويلة، وقال: «مش عايزين نقسى على محمد هاني، ده لاعب شال الأهلي 8 سنين»، في رسالة دفاع عن الظهير الأيمن الذي تحمل مسؤوليات كبيرة مع الفريق.

كما أثار عبد الجليل تساؤلات بشأن المركز الذي يشارك فيه أحمد سيد زيزو، قائلًا: «عايز أعرف مركز زيزو في الملعب إيه»، في إشارة إلى عدم وضوح الدور الذي يؤديه اللاعب داخل الملعب، وفقًا لرؤيته الفنية.

ولم تتوقف انتقادات نجم الأهلي السابق عند هذا الحد، إذ تحدث عن إمام عاشور، مشيرًا إلى معاناته خلال الفترة الحالية، بقوله: «إمام مش عارف يتنفس»، في تعبير عن عدم ظهوره بالمستوى البدني المنتظر.

وعن عمر الساعي، أكد عبد الجليل أن اللاعب يمتلك إمكانات جيدة، لكنه يرى أن قدرته البدنية لا تساعده على الحفاظ على مستواه طوال المباراة، موضحًا أن اللاعب يمكنه تقديم أداء جيد خلال شوط واحد، قبل أن يتراجع مردوده البدني.

وفي ختام تصريحاته، وجه محمد عبد الجليل إشادة إلى بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق يذكره بالأهلي في الماضي، في إشارة إلى الصورة التي يقدمها النادي وقدرته على المنافسة، وهو ما يعكس تقديره لما يملكه الفريق من إمكانات وطموحات في الكرة المصرية.