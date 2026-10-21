بيتر كوركيس أفضل لاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا والسويس بتروجت

حصل بيتر كوركيس علي أفضل لاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس بتروجت.

حقق سيراميكا كليوباترا فوزا مستحقا علي منتخب السويس بتروجيت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 30، بعد تمريرة رائعة من نيتس جراديشار إلى بيتر كوركيس الذي انفرد بالمرمى ليسدد الكرة داخل الشباك.

وأضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في الدقيقة 90، عن طريق عمرو السولية.

وبهذه النتيجة يحافظ سيراميكا كليوباترا علي المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وتجمد منتخب السويس بتروجت في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: حسين السيد - محمد المغربي - معاذ أحمد - فتحي محمد.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - عمرو السولية - بيتر كوركيس - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد بسام - أحمد هاني - فوزي الحناوي - صديق ايجولا - سمير العراقي - أحمد بلحاج - محمد شيكا - خالد النبرصي - أيمن موكا.