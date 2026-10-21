إعلامي ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع القناة: لا بنلعب ولا بنكسب

انتقد الإعلامي محمد فارس، إعلامي الأهلي، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب التعادل مع القناة، معبرًا عن غضبه من تراجع المستوى الفني للفريق، وعدم تقديم الأداء المنتظر رغم الانتقادات التي تعرض لها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

الأهلي

وكتب محمد فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الناس كانت مستحملة إننا مش بنلعب كورة عشان أهو بنكسب.. النهارده لا بتلعب ولا بتكسب»، متسائلًا عن المبرر الفني للتعادل مع القناة، ووصول الأهلي إلى الدقائق الأخيرة وهو يحاول تفادي الخسارة، مشيرًا إلى أن محاولات القناة الناجحة على المرمى كانت أكثر حتى الدقيقة 90.

وتطرق فارس إلى اختيارات المدير الفني حسين عموتة، متسائلًا عن معايير مشاركة إمام عاشور ومروان عطية وياسين مرعي، ومدى جاهزيتهم الفنية والبدنية، كما تساءل عن أسباب عدم منح محمد عبد الله الفرصة مقارنة بأحمد زيزو، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بالنتيجة فقط، بل بغياب الروح والرغبة في تعويض الجماهير عن الموسم الماضي، واختتم انتقاداته بالتساؤل عما إذا كان هذا الأداء يعكس تفكير الجهاز الفني وروح اللاعبين الذين يمكن الرهان عليهم مستقبلًا.