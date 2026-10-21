بصعوبة.. الأهلي يتعادل مع القناة 3-3 في الوقت القاتل بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي 3-3 على أحداث مباراة الأهلي والقناة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز

نجح عمر الساعي في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 18 بعد تمريرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء من محمد هاني لاعب الأهلي وصلت الى عمر الساعي الذي سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وأحرز محمود شلاطة هدف تعادل القناة في شباك الأهلي في الدقيقة 31 بعدتمريرة من محمد صادق من منتصف ملعب الأهلي الدفاعي نحو الجهة اليسرى وصلت الى محمود شلاطة لينجح في تسجيلها



وفي الدقيقة 43 أحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم من جديد بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من توفيق محمد لاعب الأهلي وصلت الى أشرف بنشرقي أمام المرمى سددها بلمسة سكنت يمين المرمى.

ونجح حازم ابو سنة في إحراز هدف تعادل القناة في الدقيقة 54 بعدكرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب القناة محمود شلاطة ولكن تصطدم بالدفاع وتصل الى مهاب سامي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس ومن ثم تصل الى حازم أبو سنة ليحرز هدف التعادل.

وتمكن محمود حمدي زكي من إحراز هدف التقدم والثالث في شباك الأهلي في الدقيقة 80 ليعلن توفق فريقه على المارد الأحمر

وفي الدقيقة 90+4 نجح أشرف دراي في إحراز هدف تعادل الأهلي ليعلن تعادل المارد في الوقت القاتل وحصد نقطة وحيدة بدلا من الخرج بنتيجة سلبية وخسارة الثلاثة نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري .

بتلك النتيجة يتواجد النادي الاهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.

بينما قفز نادي القناة إلى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: منصف بقرار