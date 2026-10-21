فرج عامر يهاجم أداء الأهلي أمام القناة: من المسؤول عن ذلك؟

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام القناة، رغم تقدم الأحمر بنتيجة 2-1، مشيرًا إلى غياب الروح والرغبة في تحقيق الفوز.

الأهلي والقناة

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من المسؤول عن ذلك؟ الأهلي متقدم 1/2 على فريق القناة، لكن يفتقد إلى الروح والرغبة في الفوز، دفاع الأهلي ليس في أفضل حال، أكيد الكابتن عموتة».

وعلى صعيد المباراة، نجح الأهلي في تحقيق الفوز على فريق القناة بنتيجة 2-1، ليحصد الفريق الأحمر انتصارًا جديدًا، رغم الانتقادات التي طالت أداء اللاعبين خلال اللقاء، في ظل مطالبات بتحسين المستوى الدفاعي وظهور الفريق بروح قتالية أكبر خلال المباريات المقبلة.