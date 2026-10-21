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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم أبو سنة يحرز هدف تعادل القناة أمام الأهلي

حازم أبو سنة
حازم أبو سنة
حسام الحارتي

أحرز حازم أبو سنة هدف تعادل القناة في شباك الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما  على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز لتصبح نتيجة اللقاء 2-2.

ونجح حازم ابو سنة في إحراز هدف تعادل القناة في الدقيقة 54 بعدكرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب القناة محمود شلاطة ولكن تصطدم بالدفاع وتصل الى مهاب سامي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس ومن ثم تصل الى حازم أبو سنة ليحرز هدف التعادل.

في المباراة، نجح عمر الساعي في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 18 بعد مريرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء من محمد هاني لاعب الأهلي وصلت الى عمر الساعي الذي سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وأحرز محمود شلاطة هدف تعادل القناة في شباك الأهلي في الدقيقة 31 بعدتمريرة من محمد صادق من منتصف ملعب الأهلي الدفاعي نحو الجهة اليسرى وصلت الى محمود شلاطة لينجح في تسجيلها

وفي الدقيقة 43 أحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم من جديد بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من توفيق محمد لاعب الأهلي وصلت الى أشرف بنشرقي أمام المرمى سددها بلمسة سكنت يمين المرمى.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:


محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد وسفيان بنجديدة وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وكريم فؤادلتي تجمع بينهما  على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز 

الدوري الممتاز حازم أبو سنة الأهلي عمر الساعي محمود شلاطة

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