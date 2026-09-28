بيومي فؤاد: دوري في شيش دو جديد.. والتمثيل مع باسم سمرة رائع

أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بالمشاركة في فيلم «شيش دو»، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة وجديدة بالنسبة له، وأنه حرص منذ عرض السيناريو عليه على قراءته بعناية والاستعداد للشخصية بشكل كبير.

وقال بيومي فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه «منذ عرض فيلم شيش دو عليّ، بدأت في قراءة السيناريو، وعملت على تجهيزات كبيرة للشخصية، وصورنا الفيلم بين مصر وأبو ظبي، وكانت تجربة مميزة».

وتابع أن رؤية المخرج تظهر بوضوح من خلال العمل، مشيدًا بوجهة نظره وأفكاره المميزة التي انعكست على تفاصيل الفيلم وطريقة تقديمه.

وأشار إلى أن «شكل السينما أصبح يتغير بشكل مستمر، خاصة مع ظهور نجوم جدد خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الدراما أو الأكشن، وهو ما يخلق حالة من التنوع والتجدد في الأعمال السينمائية».

وأكد بيومي فؤاد إلى أن دوره في «شيش دو» مختلف وجديد بالنسبة له، قائلًا: «دوري في الفيلم جديد، وأنا أعشق كل ما هو جديد، وأحب دائمًا تقديم شخصيات وتجارب مختلفة عن الأعمال التي قدمتها من قبل».

استمتعت جدًا بالتعاون معه

وأشاد بتجربته في العمل مع الفنان باسم سمرة، مؤكدًا: «التمثيل مع الفنان باسم سمرة رائع، واستمتعت جدًا بالتعاون معه».