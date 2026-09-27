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طه جبريل
الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

المعاشات
المعاشات
عبد العزيز جمال

يستعد أصحاب المعاشات والمستفيدون منها لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد إتاحة المستحقات، وذلك عقب تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي بدأ صرفها مع معاشات شهر يوليو الماضي.

ويترقب نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد موعد إتاحة المستحقات، خاصة بعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، والتي رفعت قيمة المعاشات المستحقة للمستفيدين بداية من شهر يوليو 2026.

موعد زيادة الأجور والمعاشات والفئات المستفيدة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن معاشات شهر أكتوبر 2026 يبدأ صرفها اعتبارًا من يوم الخميس 1 أكتوبر المقبل، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية.

وتُتاح المستحقات بالقيمة الجديدة بعد تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15%، والتي بدأ صرفها اعتبارًا من معاشات شهر يوليو الماضي.

وبذلك لا يحتاج أصحاب المعاشات إلى انتظار أي زيادة جديدة مع حلول شهر أكتوبر، وإنما يستمر صرف المستحقات بالقيمة التي تم إقرارها بعد الزيادة السنوية المطبقة منذ يوليو.

منافذ صرف معاشات أكتوبر 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من القنوات التي يمكن من خلالها لأصحاب المعاشات والمستفيدين الحصول على مستحقاتهم، بما يتيح لهم اختيار وسيلة الصرف المناسبة.

وتشمل منافذ صرف معاشات شهر أكتوبر 2026:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • مكاتب البريد المصري.
  • فروع البنوك.
  • المحافظ الإلكترونية.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف، مع توفير السيولة النقدية الكافية في منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك بهدف تجنب حدوث أي زحام أو تأخير أثناء حصول أصحاب المعاشات والمستفيدين على مستحقاتهم الشهرية.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024

الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات معاشات شهر أكتوبر 2026 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باتباع عدد من الخطوات البسيطة.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

  1. الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  2. الضغط على أيقونة «صاحب معاش».
  3. اختيار «الخدمات التأمينية».
  4. الضغط على خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».
  5. إدخال الرقم القومي.
  6. الضغط على «استعلام» لعرض البيانات المطلوبة.

وتتيح هذه الخدمة للمستفيد التعرف على البيانات الأساسية المرتبطة بملف المعاش إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد مقار الهيئة للاستعلام.

هل توجد زيادة جديدة في معاشات أكتوبر؟

لا توجد زيادة جديدة في قيمة معاشات شهر أكتوبر 2026 خلال الفترة الحالية، إذ تم تطبيق الزيادة السنوية بالفعل مع معاشات شهر يوليو الماضي.

وبلغت نسبة الزيادة السنوية التي تم تطبيقها 15%، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، بينما تُقدّر التكلفة السنوية لهذه الزيادة بنحو 70 مليار جنيه.

وبالتالي، فإن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على مستحقاتهم خلال شهر أكتوبر سيصرفونها بالقيمة الجديدة التي تم تطبيقها منذ يوليو، دون وجود زيادة إضافية مقررة مع معاش أكتوبر.

الزيادة السنوية للمعاشات بدأت في يوليو

جاء صرف الزيادة السنوية الجديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2026 وفق القيمة التي تم إقرارها بعد بدء تطبيق الزيادة مع معاشات شهر يوليو 2026، وهو الموعد الذي بدأ معه تطبيق نسبة الزيادة البالغة 15% على المستحقين.

حقيقة زيادة المعاشات 1000 جنيه والتنفيذ من نوفمبر

وتستمر هذه القيمة في الأشهر التالية، بما فيها شهر أكتوبر، وفقًا للقواعد المقررة، ولذلك لا يوجد تغيير إضافي في قيمة المعاش عند بدء الصرف في أكتوبر.

ويبلغ عدد المستفيدين من منظومة المعاشات نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، في حين تصل التكلفة السنوية للزيادة المطبقة إلى نحو 70 مليار جنيه.

وتظل مستحقات أصحاب المعاشات خلال شهر أكتوبر متاحة عبر منافذ الصرف المحددة، مع استمرار إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن البيانات الأساسية لملف المعاش، بما يوفر للمستفيدين وسيلة لمعرفة تفاصيل مستحقاتهم دون الحاجة إلى التوجه لمقار الهيئة.

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