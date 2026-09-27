أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

رحلت، اليوم الأحد، الفنانة التشكيلية عزة عبدالمنعم، أمينة متحف محمود سعيد بالإسكندرية، بعد رحلة حافلة بالعمل في مجال الفنون والمتاحف.

وعرفت عزة عبدالمنعم على نطاق واسع بعدما تعرضت، خلال جولة تفقدية لوزير الثقافة الأسبق عبدالواحد النبوي في الإسكندرية، لتعليق أثار غضبها، حين قال لها، بحسب ما تداولته تقارير صحفية في ذلك الوقت: «محتاجة تخسي شوية.. أنا مبحبش التخان».

وأثارت الواقعة، في حينها، حالة من الغضب، قبل أن يعتذر الوزير للفنانة، موضحًا أنه لم يقصد إحراجها.

وشغلت الراحلة منصب أمينة متحف محمود سعيد بالإسكندرية، وارتبط اسمها بالعمل داخل المتحف والحركة التشكيلية والفنية في المدينة.

ونعت سلوى حمدي، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بوزارة الثقافة، الفنانة الراحلة عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب حزينة أنعى الزميلة عزة عبدالمنعم بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى منذ قليل.. اللهم اغفر لها وارحمها، وارفع درجتها، وأعظم أجرها، وأتمم نورها، وأفسح لها في قبرها، وألحقها بنبيها الكريم، واجعل مثواها الجنة يا رب العالمين».

وأضافت: «خالص العزاء لزوجها الزميل أحمد عزمي، وأسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فقد كانت إنسانة طيبة».

