اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

أكد جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح غادر معسكر المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن اللاعب اتخذ قرار الرحيل خلال فترة تجمع الفراعنة الأخيرة.

وقال عبد الحميد، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن محمد صلاح سبق أن تدخل في موقف سابق مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، بشأن ملف مصطفى محمد، وما وصفه بـ«ربع محترف».

وأوضح لاعب الزمالك السابق أن العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني شهدت بعض المواقف خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما يتعلق بالمنتخب يجب أن يتم التعامل معه داخل إطار الفريق، وبما يحافظ على حالة الاستقرار والتركيز.