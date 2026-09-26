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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم .. تفاصيل جديدة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم 26-9-2026؛ انخفاضًا  على مختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 25 جنيها في تعاملات مساء اليوم داخل الصاغة.

سعر الذهب في مصر

أخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث لسعر الذهب 6235 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7125 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6532 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6235 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5344 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.88 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4285 دولار للشراء و 4285 جنيها للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

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