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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

«ابدأ رحلة الاكتشاف».. افتتاح احتفالية العلوم بمكتبة الإسكندرية

افتتاح احتفالية العلوم بمكتبة الإسكندرية تحت شعار ابدأ رحلة الاكتشاف.. الكون أقرب مما تظن
افتتاح احتفالية العلوم بمكتبة الإسكندرية تحت شعار ابدأ رحلة الاكتشاف.. الكون أقرب مما تظن

تحولت ساحة الحضارات «البلازا» في مكتبة الإسكندرية إلى مساحة مفتوحة للاكتشاف العلمي؛ مع انطلاق فعاليات احتفالية العلوم 2026، التي ينظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي، تحت شعار «ابدأ رحلة الاكتشاف.. الكون أقرب مما تظن»، وتستمر حتى 28 سبتمبر.

وجاءت فعاليات اليوم الأول متنوعة بين التجارب والعروض العلمية والفنون المسرحية في محاولة لتقديم موضوعات الفضاء والكون بصورة أقرب إلى الجمهور وربط المفاهيم العلمية بالخيال والتجربة.

وشملت الاحتفالية «عرض عجائب العلوم» الموجه لمختلف الفئات العمرية ضمن برنامج «قرية العلوم»، إلى جانب العرض العلمي «كليلة ودمنة والقمر»، فيما نقل عرض المسرح الأسود «الكون أقرب مما تظن!» الجمهور إلى أجواء تجمع بين العرض البصري والمفاهيم المرتبطة بالكون والفضاء.

كما تضمن البرنامج عرض «بودباست: نجوم في السماء» بمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، ليواصل المشاركون رحلتهم بين المعرفة العلمية والعرض الفني، في إطار برنامج يستهدف تبسيط العلوم وإتاحتها لفئات عمرية مختلفة.

وتدور فعاليات الاحتفالية حول الفضاء والكون من خلال التعرف على الكواكب والنجوم والأقمار وأطوار القمر وخصائص الكواكب وأغلفتها الجوية، إلى جانب موضوعات علم الكونيات وعلم الأحياء الفلكي والبحث عن احتمالات وجود حياة خارج الأرض.

ولا تتوقف رحلة الاكتشاف عند المعلومات العلمية، إذ تطرح الاحتفالية أسئلة حول المستقبل وإمكانية تحول بعض أفكار الخيال العلمي إلى واقع، وتتيح أنشطتها تجارب استكشافية، من بينها السفر الافتراضي عبر الفضاء من الأرض إلى المريخ والتعرف على أسرار النجوم.

وتتطرق الفعاليات إلى علاقة الإنسان بالسماء عبر التاريخ من خلال التعرف على استفادة المصريين القدماء من مراقبة النجوم في الزراعة وتنظيم حياتهم، إلى جانب التعرف على إنجازات علماء الفلك ومسيرة رواد الفضاء وكيف أسهم استكشاف الفضاء في توسيع فهم الإنسان للأرض والكون.

وتستهدف احتفالية العلوم الأطفال وطلاب المراحل التعليمية المختلفة وطلاب الجامعات، إلى جانب ذوي الهمم، عبر مجموعة من الأنشطة التي تسعى إلى تقديم العلوم خارج إطارها التقليدي، وتحويلها إلى تجربة تقوم على المشاهدة والتجربة وطرح الأسئلة.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ محافظة الاسكندرية أخبار مكتبة الاسكندرية

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