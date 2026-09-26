العراق يحاور واشنطن لاستثناء مطاراته من قيود الطيران الإيراني.. تفاصيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، أن الحكومة تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة؛ بهدف استثناء عدد من المطارات العراقية من الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الإجراءات الأمريكية تشمل مطارات عراقية، موضحاً أن بغداد تسعى إلى استثناء بعض المطارات؛ بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية الإيرانية، لأسباب إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين.

وأكدت الحكومة العراقية أنها تواصل في الوقت نفسه جهودها لتهدئة الأوضاع في المنطقة، محذرة من أن استمرار الأزمات من شأنه زيادة تعقيد المشهد.

ودعت بغداد، جميع الأطراف، إلى اللجوء للحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول تنهي الأزمات والصراعات الراهنة، بما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة.

وتأتي التحركات العراقية؛ بعد إعلان واشنطن عزمها فرض عقوبات على أي شركات حول العالم تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية بعد 23 سبتمبر، في إطار إجراءات تستهدف وقف نشاط أسطول الطيران المدني الإيراني على المستوى الدولي.

وتسعى بغداد من خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي، إلى تأمين استثناءات تسمح باستمرار الرحلات المرتبطة بالاحتياجات الإنسانية، في ظل تداعيات القيود الأمريكية على حركة المسافرين بين العراق وإيران.