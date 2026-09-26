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خبير علاقات دولية: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية
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الإشراف العام
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توك شو

خبير علاقات دولية: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
محمود زيدان

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مصر هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها من أجهضت مخططات تصفية القضية المتعلقة بمخطط التهجير القسري الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي. 

وأوضح سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»،  أن الموقف المصري المعروض أمام المجتمع الدولي ومنابر الأمم المتحدة يرتكز على رؤية متكاملة لإنهاء الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى سعى مصر لإعطاء الأولوية القصوى لتخفيف المعاناة الإنسانية عبر المساعدات، ووقف إطلاق النار، وحقن الدماء، والحد من تدمير المنازل والبنية التحتية، مؤكدًا أن القضة الفلسطية هي القضية المركزية مفتاح الأمن والاستقرار. 

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