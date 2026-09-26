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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان : إزالة 19 تعديا على مساحة 3000 م2 في إدفو والبصيلية

إزالة التعديات
إزالة التعديات
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدء المرحلة الحالية ، والتى تستمر خلال الفترة من 26 سبتمبر الجارى ، وحتى 16 أكتوبر المقبل ، وذلك فى إطار جهود الدولة للتصدى بكل حسم للتعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية ، وخاصة التعديات المستحدثة منها  .

يأتى ذلك مع إنطلاق فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيها .

متابعة مستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية
تأتى حملات الإزالة فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة من أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات .

إزالة 16 تعديا في إدفو 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 2536 م2 ، وذلك بنطاق قرى الرمادى بحرى والرمادى قبلى والمحاميد التابعة لقروى الحجز قبلى ، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والعاملين بالوحدة المحلية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين .

إزالة 3 حالات تعدى بالبصيلية 
ونفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل حملة لإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة بلغت 474 م2 ، وذلك بنطاق قرية المعمارية ، بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية ومدعمين بالمعدات الثقيلة اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة وإعادة الأراضى إلى طبيعتها .


وتضمنت حملات الإزالة تنفيذ قرارات إزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة خارج منظومة التقنين ، إلى جانب الحالات التى تم رفض طلبات تقنينها داخل منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017 ، فضلاً عن التعديات فى المهد ، والحالات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، بما يعكس إستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفورى مع مختلف صور التعديات والمخالفات .

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