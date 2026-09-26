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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرفض أحدث مقترح إيراني.. ومفاوضات نيويورك تتعثر بسبب مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه رفض أحدث مقترح قدمته إيران إلى واشنطن خلال جولة من المفاوضات غير المباشرة التي جرت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وأفادت وكالة «أكسيوس» الأمريكية بأن ترامب أكد للصحفيين خارج البيت الأبيض: «لقد قدموا اقتراحاً ورفضته».

ورغم رفض المقترح الإيراني، قال مسئول أمريكي إن المناقشات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة عبر وسطاء إقليميين، ووصفها بأنها «إيجابية وبناءة»، بما في ذلك بشأن الملفات النووية، في مؤشر على استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين رغم الخلافات القائمة.

وشهدت نيويورك هذا الأسبوع جولة جديدة من الاتصالات غير المباشرة بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وشارك مسئولون قطريون في نقل الرسائل بين الوفدين خلال المحادثات.

وخلال الاتصالات، عرض الجانب الإيراني شروط طهران المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. 

وبحسب المصادر التي نقلت عنها «أكسيوس»، اقترحت إيران إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي واستئناف المحادثات النووية خلال أسبوع، مقابل رفع واشنطن الحصار البحري، وإزالة العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية، وإعادة العمل بوقف إطلاق النار في أنحاء المنطقة.

في المقابل، أبلغ المفاوضون الأمريكيون نظراءهم الإيرانيين بأن طهران لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنها تقديم مطالب تتعلق بإعادة فتحه، وفقاً لمصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات نقل عنه الموقع الأمريكي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب أحدث مقترح قدمته إيران نيويورك البيت الأبيض واشنطن وطهران فتح مضيق هرمز

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