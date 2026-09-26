منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة إنجلترا في بطولة الصداقة

اختتم منتخبنا الوطني، مواليد 2009، بقيادة المدير الفني، حسين عبداللطيف، تدريباته ظهر اليوم، السبت، في مدينة جنيف، استعداداً لمواجهة إنجلترا في ثانية مبارياته ببطولة الصداقة الدولية، التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة من 24 سبتمبر الحالي وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وأكد حسين عبداللطيف للاعبين أن مواجهة إنجلترا تمثل خطوة مهمة في طريق المنافسة على لقب البطولة، مطالباً إياهم بالتركيز وتنفيذ الجوانب التكتيكية والفنية، التي يعمل عليها الجهاز الفني منذ فترة، بعد دراسة المنافس بشكل جيد.

واختتم المران بالتدريب على ركلات الجزاء، تحسباً للجوء إليها لحسم نتيجة المباراة.

وأشاد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة والمشرف على المنتخب، في كلمته قبل بداية المران، بأداء اللاعبين خلال مباراة كوريا الجنوبية، التي انتهت بفوز منتخب مصر بركلات الترجيح، مؤكداً أنه ينتظر منهم تقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة، وأن هدف منتخب مصر دائماً هو المنافسة حتى أبعد نقطة في مختلف البطولات.