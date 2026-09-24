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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عادل علاء يتوج بجائزة الروح الرياضية بمباراة منتخب الناشئين وكوريا

عادل علاء
عادل علاء
ياسمين تيسير

توج عادل علاء مدافع منتخبنا  بجائزة الروح الرياضية بمباراة مصر وكوريا الجنوبية في دورة الصداقة الدولية للناشئين مواليد 2009.

حقق  منتخب الناشئين مواليد 2009 الفوز امام كوريا الجنوبية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم في الجولة الافتتاحية بدورة الصداقة الدولية، التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل.

وكانت المباراة انتهت  بالتعادل  2-2 ليفوز الفراعنة الشباب بالمباراة 4-2 بعد اللجوء لركلات الترجيح.

وأحرز اللاعب كيم جي نجم كوريا الجنوبية في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

ونجح منتخب مصر في إدراك هدف التعادل عن طريق خالد مختار في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

وأضاف زياد سعود الهدف الثاني لمنتخب الناشئين في الدقيقة 86.

ثم تعادل كيا غو في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

كوريا الجنوبيه منتخب سويسرا

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