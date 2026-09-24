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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: مسؤولو الزمالك باعوا قطاع البراعم.. وانظروا إلى الأهلي ماذا فعل

طارق
طارق
ياسمين تيسير

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، ان مسؤولي نادي الزمالك قاموا ببيع قطاع البراعم في النادي الأبيض.


وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: نريد شركة كرة للزمالك تحقق هيمنة وسيطرة وأرباح وتكون لصالح الزمالك النسبة الأكبر واسم الزمالك لم يستغل حتى الان فيما يخص شركة الكرة

وأضاف: قطاع البراعم في الزمالك تم بيعه وهذا غير معقول وغير مقبول، وانظروا إلى الاهلي اصبح لديه 12 فرع وهذا ما كنت أريده لنادي الزمالك، وقطاع البراعم يوجد عليه اسم نادي الزمالك فعندما يخسر بنتائج كبيرة سيكون هذا عيب في حق النادي


وتابع: لن يفعل المدير الرياضي شيئا للزمالك بدون فلوس، فرحيل جون أداورد كان بسبب الفلوس والان لا يوجد فلوس في الزمالك والزمالك غير قادر على التعاقد مع لاعب فرز اول حاليا عكس ٢٠١٥ كانت اللاعبين بتجري عشان تمضي للزمالك وانا مع التعاقد مع مدير رياضي ولكن بتوفير أموال

الزمالك الاهلي طارق يحي

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