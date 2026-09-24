وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من أرضهم «خط أحمر» .. ومصر لن تسمح بحدوثه

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يمثل خطًا أحمر بالنسبة لمصر، ولن تسمح بحدوثه، مشددًا على ثوابت الموقف المصري الرافض لأي محاولات تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال عبد العاطي، في تصريحات لقناة الجزيرة ضمن برنامج «المقابلة»، إن مصر تتمسك بضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية.

وشدّد وزير الخارجية على أن مصر تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية من أجل دعم القضية الفلسطينية، والعمل على وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.