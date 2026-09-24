قبل إعلان سعر الفائدة.. سعر الذهب يتراجع 65 جنيها في الصاغة الآن

انخفض سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 24-9-2026 بالتزامن مع اعلان البنك المركزي المصري خلال الساعات المقبلة تحديد سعر الفائدة في البنوك.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب نحو 65 جنيها علي الأقل من قيمته مقارنة بما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6225 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7114 جنيها للشراء و 4086 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6521 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6225 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5335 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 49.8 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4273 دولار للشراء و 4272 دولار للبيع.