كفيف يناشد وزيرة التضامن التدخل لإعادة صرف معاشه: بدون مصدر دخل

ناشد مواطن كفيف، في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزارة التضامن الاجتماعي، التدخل لحل مشكلته بعد توقف صرف معاشه، مؤكدًا أنه يمر بظروف معيشية صعبة ولا يملك مصدر دخل آخر يساعده على تحمل أعباء الحياة.

وقال المواطن، خلال شكواه، إنه يعاني من صعوبة في توفير احتياجاته الأساسية، إلى جانب أعباء الإيجار ومصاريف المعيشة، موضحًا أنه لا يجد من يسانده أو يساعده في ظل ظروفه الحالية.

وتأثر المواطن خلال حديثه، ودخل في نوبة بكاء، مطالبًا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالنظر إلى حالته والتدخل العاجل لإعادة صرف معاشه، بما يساعده على مواجهة ظروفه المعيشية وتوفير احتياجاته الأساسية.