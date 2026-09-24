تحذير صيني شديد اللهجة لأمريكا بشأن تايوان

دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس الولايات المتحدة لضرورة توخي "الحذر الشديد" بشأن بيع أي أسلحة لتايوان، وذلك قبل انعقاد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في واشنطن.
وفي بيان له ، ذكر المتحدث الصيني، أن العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تظل مستقرة وقوية ومستدامة.
وقال أيضا "يجب التأكيد على أن تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأمريكية، وأن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان هو أكبر قضية مشتركة بين البلدين ونأمل أن يتعامل الجانب الأمريكي مع قضية تايوان بحذر شديد".
وكانت إدارة ترامب في ديسمبر الماضي وافقت على صفقة أسلحة بقيمة 11 مليار دولار لتايوان، وهي الأكبر على الإطلاق، لكن صفقة ثانية بحوالي 14 مليار دولار لا تزال معلقة منذ شهور.
وجاءت تعليقات جيانغ بعد ساعات من تقديم حكومة تايوان الشكر اليوم الخميس للولايات المتحدة على دعمها والإعلان عن استمرارها في التواصل مع الجانب الأمريكي قبل انعقاد القمة.