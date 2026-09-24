تحذير صيني شديد اللهجة لأمريكا بشأن تايوان

دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس الولايات المتحدة لضرورة توخي "الحذر الشديد" بشأن بيع أي ​أسلحة لتايوان، وذلك قبل انعقاد قمة بين الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في واشنطن.



وفي بيان له ، ذكر المتحدث الصيني، أن العلاقات العسكرية بين الولايات ​المتحدة والصين يجب أن تظل مستقرة وقوية ومستدامة.



وقال أيضا "يجب التأكيد ​على أن تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأمريكية، ⁠وأن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان هو أكبر ​قضية مشتركة بين البلدين ونأمل أن يتعامل الجانب الأمريكي مع ​قضية تايوان بحذر شديد".



وكانت إدارة ترامب في ديسمبر الماضي وافقت على صفقة أسلحة بقيمة 11 مليار دولار لتايوان، وهي الأكبر على الإطلاق، لكن صفقة ​ثانية بحوالي 14 مليار دولار لا تزال معلقة منذ شهور.



وجاءت ​تعليقات جيانغ بعد ساعات من تقديم حكومة تايوان الشكر اليوم الخميس للولايات المتحدة ‌على ⁠دعمها والإعلان عن استمرارها في التواصل مع الجانب الأمريكي قبل انعقاد القمة.