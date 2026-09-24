إلى أين تتجه مواجهة أمريكا وإيران؟ .. محمد عز العرب يرصد تعقيدات المشهد

قال الدكتور محمد عز العرب، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لم تنته بعد، وهناك حديث عن كونها من الحروب غير المنتهية أو غير المحسومة أو غير المتكافئة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"أن المنطقة ما زالت في حالة رمادية، فلا الأدوات العسكرية قادرة على حسم المعركة، ولا توجد عودة مرة أخرى لمسار التفاوض عبر عملية سياسية توافقية.

وأشار إلى أن الوضع الحالي هو "لا حرب ولا سلم"، وتستمر الأوضاع كما هي عليه.

وأوضح أن إيران نجحت في توظيف الجغرافيا السياسية، وأن الطرف الأضعف نسبيا يستطيع امتلاك بعض الأوراق، مثل ما حدث في مضيق هرمز، والتعامل مع الوكلاء في الإقليم.

ونوه أن هناك تنسيقا بين الميليشيات الحوثية والميليشيات المسلحة العراقية في هذا السياق وفي توقيتات متزامنة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترامب تعبر عن "هيبة هشة"، نتيجة أن قرار الحرب لم يكن مدروسا، وأن التأثير الإسرائيلي كان طاغيا على تقديرات الاستخبارات الأمريكية.