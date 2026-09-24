بأمريكا أو بدونها.. مصدر إسرائيلي: سنضرب إيران قريبا ولكنها مسألة وقت

أكد مصدر إسرائيلي - رفض ذكر إسمه - أن الفترة القادمة ستشهد جولة ضربات إضافية ضد إيران ، مضيفا “ ولكن الأمر يبدو مسألة وقت”.



ولفت ال‏مصدر الإسرائيلي إلى أن إيران تكثف نقل وتحصين مشروعها النووي في جبل الفأس قرب نطنز ، موضحا أن تل أبيب ترصد محاولات إيران لاستباق أي هجوم عليها بتفعيل برنامجها النووي.



وقال ال‏مصدر الإسرائيلي في تصريحات له تناقلتها وسائل إعلام عربية : سنتحرك لضرب منشآت إيران النووية مجددا في حال اجتازت طهران الخطوط الحمراء.



وأضاف ال‏مصدر الإسرائيلي ذاته : سنتحرك لضرب منشآت إيران النووية إذا اجتازت الخطوط الحمراء بمشاركة أميركا أو بدونها.

كما إختتم المصدر العبري إلى ان تل أبيب لا ترى فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.