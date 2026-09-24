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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعاً ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية باللجنة العليا، لمتابعة موقف طلبات التقنين، وضمان تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه سير ومنظومة العمل في هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المُساعد، والعميد محمد برعي عبد المجيد، المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعمرو محمود، مدير الأملاك، وسمر فتحي، المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت، ورؤساء المدن والمعنيون من وكلاء الوزارات ومديري المديريات  ومسئولي الإدارات المعنية بالديوان العام.

وخلال اجتماع اللجنة، تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، بجانب استعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة.

وتمت متابعة موقف وإجمالي العقود التي تم تحريرها "حتى الآن" وعددها 5169 عقداً ( 4235 مباني + 934  زراعة)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
 

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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