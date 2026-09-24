«نقابات عمال مصر»: التدريب المستمر أصبح ضرورة لمواكبة التطور التكنولوجي في سوق العمل

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن النقابات العمالية لا يمكن أن تكون ضد التقدم التكنولوجي، نظراً لإسهامه في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتقليل نفقات الصناعة، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور أنماط وظيفية جديدة، خاصة مع دخول تكنولوجيا المعلومات في معظم المجالات، ما جعل التعامل معها أمراً واقعاً لا بد من مواكبته.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن التعامل مع الواقع التكنولوجي الجديد يتطلب التحرك في أكثر من مسار، يأتي في مقدمتها تطوير التعليم ليتواكب مع الوظائف الجديدة، مشيراً إلى تطوير الجامعات التكنولوجية والمدارس المهنية والتعامل بصورة إيجابية مع ملف التعليم خلال الفترة الماضية، متابعا أن هناك عمالة موجودة بالفعل لا تمتلك الخبرة الكافية أو القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، ما يستدعي الإسراع في تدريبها بشكل مكثف.

وذكر نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت واقعاً، كما انتشرت الأنماط الوظيفية الجديدة بصورة كبيرة، وأسهمت في استيعاب جزء كبير من طابور البطالة، مشددا على ضرورة التفاعل السريع مع هذه المتغيرات والاستعداد للوظائف الجديدة التي تظهر باستمرار، مؤكداً أهمية تطوير العامل والموظف لمهاراته الشخصية لمواكبة متطلبات سوق العمل.