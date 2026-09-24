الأعلى للإعلام يتصدى لظاهرة بيع الهواء ويصدر قرارات جديدة ضد برامج “الإنتاج المشترك”

يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أعمال مراجعة محتوى مجموعة جديدة من برامج «الإنتاج المشترك» المقدمة من القنوات الفضائية، وذلك ضمن جهوده لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء» والتحقق من التزام تلك البرامج بالقواعد والأكواد و المعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

ويستعد المجلس للإعلان خلال الأسبوع المقبل عن القرارات الخاصة بموقف هذه البرامج فور اكتمال تقارير الفحص والتقييم الحالية.

المعايير واللوائح

وتتضمن أعمال الفحص مراجعة دقيقة لمحتوى تلك البرامج ومدى توافقه مع المعايير واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، إلى جانب تقييم مدى استيفاء مقدميها للمعايير المهنية المؤهلة للظهور الإعلامي؛ إذ إن حصول مقدم البرنامج على ترخيص مزاولة المهنة أو تصريح بالظهور لا يُعد بذاته كافيًا لمباشرة العمل الإعلامي، وإنما يظل ظهوره وأداؤه المهني على الشاشة خاضعين للتقييم والمتابعة المستمرة من جانب المجلس، وذلك في إطار اضطلاع المجلس بدوره في حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، تتسم بأعلى درجات المهنية، وتلتزم بمعايير الجودة، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية والاجتماعية المصرية.

برامج الإنتاج المشترك

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استمرار أعمال الفحص لمحتوى باقي برامج الإنتاج المشترك تباعًا، على أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تنظيمية حيال أي مخالفات أو ملاحظات يتم رصدها، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح والأكواد والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي.