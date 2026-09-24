محمد صلاح يشعل سباق الحذاء الذهبي الأوروبي بـ7 أهداف

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور تألقه اللافت مع انطلاقة الموسم الحالي بعدما فرض نفسه بقوة في سباق هدافي الدوريات الأوروبية ليقتحم المربع الذهبي لقائمة الأكثر تسجيلا في القارة وسط منافسة قوية تجمع عددا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وارتفع رصيد محمد صلاح إلى 7 أهداف خلال 6 مباريات مستفيدا من الهاتريك التاريخي الذي سجله في شباك جالاتا سراي وقاد به طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير برباعية نظيفة في واحدة من أبرز مباريات النجم المصري منذ انتقاله إلى الدوري التركي.

ولم يكتفِ محمد صلاح بالتسجيل أمام جالاتا سراي حيث شارك بشكل مباشر في الأهداف الأربعة لفريقه بعدما افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله سافيولو ثم عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44 واختتم رباعية طرابزون سبور في الدقيقة 80.

وبهذا الأداء، واصل قائد منتخب مصر تأكيد حضوره الهجومي القوي بعدما جمع بين التسجيل وصناعة الأهداف ليقود فريقه إلى انتصار عريض رفع رصيده إلى 10 نقاط بعد مرور 6 جولات من منافسات الدوري التركي.

وحصل محمد صلاح على تقييم كامل بلغ 10 من 10 من شبكة "سوفا سكور" عقب المباراة، بعدما قدم أداء استثنائيا على مدار اللقاء، حيث سدد 4 كرات، بينها 3 على المرمى كما نجح في تنفيذ 3 مراوغات من أصل 4 محاولات.

ويتساوى محمد صلاح في رصيد 7 أهداف مع كل من سيرجيو كاميلو ولامين يامال وكيليان مبابي ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوريات الأوروبية، في ظل تقارب الأرقام بين مجموعة كبيرة من نجوم القارة.

رافينيا يتصدر قائمة هدافي أوروبا

ويأتي النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، على رأس قائمة الهدافين بعدما سجل 12 هدفا خلال 7 مباريات فقط مستفيدا من تسجيله هاتريك في مباراتين متتاليتين خلال أسبوع واحد ليبتعد بصدارة القائمة بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

ويحتل فانجيليس بافليديس، مهاجم بنفيكا البرتغالي المركز الثاني برصيد 8 أهداف بينما يأتي جيفت أوربان مهاجم آميد سبورت التركي برصيد 7 أهداف في قائمة تشهد منافسة قوية منذ الأسابيع الأولى للموسم.

أوسيمين ومالين وموريكي يواصلون المطاردة

وتضم قائمة المنافسين أيضا عددا من المهاجمين أصحاب البدايات القوية يأتي في مقدمتهم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل 6 أهداف خلال 4 مباريات إلى جانب دونييل مالين مهاجم روما، الذي يملك الرصيد نفسه.

كما دخل فيدات موريكي دائرة المنافسة بقوة بعدما سجل سوبر هاتريك ليواصل مطاردة أصحاب الصدارة ويزيد من سخونة سباق الهدافين مع استمرار منافسات الموسم.

وتبقى المنافسة على لقب هداف الدوريات الأوروبية مفتوحة في ظل البداية القوية التي يقدمها عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح ورافينيا وبافليديس مع إمكانية تغير ترتيب القائمة بشكل مستمر مع توالي مباريات الموسم.