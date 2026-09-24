قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتحرك في نطاق ضيق قبل قرار الفائدة.. وتراجع الصادرات 44%
الإعلان عن صندوق مصري لدعم الاستثمار في أفريقيا خلال منتدى العلمين
الرئيس السيسي: حريصون على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية
السعودية .. الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في مكة والطائف وجدة وينبع وتبوك
قبل مباراة القمة مع الأهلي.. ماذا قدم الزمالك حاليا بالدوري المصري؟
الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة نحو 3 مليارات يورو
بعد انتقادات «عراقجي» .. إشادة عسكرية وسياسية واسعة بخطاب الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة
أمطار غزيرة تضرب مطروح اليوم.. تجمعات مياه في الشوارع والأجهزة التنفيذية تتحرك
إينار تانجين: أمريكا ترى الصين تهديدًا وجوديًا وتسعى إلى احتوائها |فيديو
وزير التعليم : الالتحاق بالمدرسة لا يعني بالضرورة تحقق التعلم
بقرار من التموين .. أسعار الخبز السياحي والفينو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يشعل سباق الحذاء الذهبي الأوروبي بـ7 أهداف

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور تألقه اللافت مع انطلاقة الموسم الحالي بعدما فرض نفسه بقوة في سباق هدافي الدوريات الأوروبية ليقتحم المربع الذهبي لقائمة الأكثر تسجيلا في القارة وسط منافسة قوية تجمع عددا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وارتفع رصيد محمد صلاح إلى 7 أهداف خلال 6 مباريات مستفيدا من الهاتريك التاريخي الذي سجله في شباك جالاتا سراي وقاد به طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير برباعية نظيفة في واحدة من أبرز مباريات النجم المصري منذ انتقاله إلى الدوري التركي.

ولم يكتفِ محمد صلاح بالتسجيل أمام جالاتا سراي حيث شارك بشكل مباشر في الأهداف الأربعة لفريقه بعدما افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله سافيولو ثم عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44 واختتم رباعية طرابزون سبور في الدقيقة 80.

وبهذا الأداء، واصل قائد منتخب مصر تأكيد حضوره الهجومي القوي بعدما جمع بين التسجيل وصناعة الأهداف ليقود فريقه إلى انتصار عريض رفع رصيده إلى 10 نقاط بعد مرور 6 جولات من منافسات الدوري التركي.

وحصل محمد صلاح على تقييم كامل بلغ 10 من 10 من شبكة "سوفا سكور" عقب المباراة، بعدما قدم أداء استثنائيا على مدار اللقاء، حيث سدد 4 كرات، بينها 3 على المرمى كما نجح في تنفيذ 3 مراوغات من أصل 4 محاولات.

ويتساوى محمد صلاح في رصيد 7 أهداف مع كل من سيرجيو كاميلو ولامين يامال وكيليان مبابي ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوريات الأوروبية، في ظل تقارب الأرقام بين مجموعة كبيرة من نجوم القارة.

رافينيا يتصدر قائمة هدافي أوروبا

ويأتي النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، على رأس قائمة الهدافين بعدما سجل 12 هدفا خلال 7 مباريات فقط مستفيدا من تسجيله هاتريك في مباراتين متتاليتين خلال أسبوع واحد ليبتعد بصدارة القائمة بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

ويحتل فانجيليس بافليديس، مهاجم بنفيكا البرتغالي المركز الثاني برصيد 8 أهداف بينما يأتي جيفت أوربان مهاجم آميد سبورت التركي برصيد 7 أهداف في قائمة تشهد منافسة قوية منذ الأسابيع الأولى للموسم.

أوسيمين ومالين وموريكي يواصلون المطاردة

وتضم قائمة المنافسين أيضا عددا من المهاجمين أصحاب البدايات القوية يأتي في مقدمتهم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل 6 أهداف خلال 4 مباريات إلى جانب دونييل مالين مهاجم روما، الذي يملك الرصيد نفسه.

كما دخل فيدات موريكي دائرة المنافسة بقوة بعدما سجل سوبر هاتريك ليواصل مطاردة أصحاب الصدارة ويزيد من سخونة سباق الهدافين مع استمرار منافسات الموسم.

وتبقى المنافسة على لقب هداف الدوريات الأوروبية مفتوحة في ظل البداية القوية التي يقدمها عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح ورافينيا وبافليديس مع إمكانية تغير ترتيب القائمة بشكل مستمر مع توالي مباريات الموسم.

محمد صلاح طرابزون سبور جالاتا سراي الدوري التركي سيرجيو كاميلو لامين يامال مبابي أوسيمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

الزمالك

الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

ترشيحاتنا

مجلس النواب

روشتة برلمانية لتحديث تشريعات الاقتصاد الرقمي وتقنين العمل الحر وتشغيل الشباب

مجلس النواب

تحرك برلماني لمواجهة تعدد الرسوم وتحرير الصناعة من الأعباء المالية

النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب

برلمانية الجبهة الوطنية: الوسطية السياسية طريقنا لتحويل المشكلات لتشريعات وحلول

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد