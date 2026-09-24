امتحان كل أسبوع.. هل التقييمات عبء على الطالب والأسرة أم مفتاح لمتابعة مستواه؟

قال أيمن صقر، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التقييمات الأسبوعية للطلاب تستهدف متابعة مستوى الطالب وقياس مدى استيعابه لما تم شرحه خلال الأسبوع الدراسي، وهى جزء من منظومة التقييم المستمرة خلال العام.

وأضاف أيمن صقر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن التقييم الأسبوعي يشبه الاختبار القصير، حيث يتضمن أسئلة تساعد المعلم على معرفة مستوى الطالب، وتدخل ضمن أعمال السنة على مدار الفصل الدراسي، إلى جانب الواجبات المدرسية.

وأشار إلى أن التقييمات الأسبوعية تساعد الطالب أيضًا على الاستعداد للامتحانات الشهرية وامتحانات الترم.

واكد أهمية المتابعة الأسبوعية للطالب سواء من جانب المدرسة أو الأسرة، حتى يتمكن ولي الأمر من معرفة مستوى نجله أو ابنته أولًا بأول.

ولفت إلى أن وجود تقييمات مستمرة للطلاب أمر معمول به في أنظمة تعليمية مختلفة، والهدف منها متابعة مستوى الطالب خلال العام الدراسي وعدم الاعتماد فقط على الامتحان النهائي.

وتحدث أيمن صقر عن نظام البكالوريا المصرية، وقال إن طلاب الصف الثاني الثانوي يخضعون هذا العام لتقييمات أسبوعية، إلى جانب احتساب نسبة الحضور ضمن شروط دخول امتحانات نهاية العام.