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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محافظ الفيوم ووكيل قطاع المعاهد يفتتحان معهد أبو بكر الصديق الأزهري

محافظ الفيوم ووكيل قطاع المعاهد يفتتحان معهد أبو بكر الصديق الأزهري
محافظ الفيوم ووكيل قطاع المعاهد يفتتحان معهد أبو بكر الصديق الأزهري
عبد الرحمن محمد

افتتح الدكتور محمد غنيم، محافظ الفيوم، والدكتور أبو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، معهد أبو بكر الصديق الأزهري لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بقرية أبو عش، التابعة لمركز ومدينة الفيوم، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف للتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية، وإتاحة التعليم الأزهري لأبناء القرى والمناطق المختلفة.

وأقيم المعهد على مساحة تبلغ 2100 متر مربع، ويستوعب نحو 2000 تلميذ بمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء القرية والقرى المجاورة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وقال الدكتور محمد غنيم، محافظ الفيوم: "نفخر بالدور الكبير الذي يضطلع به الأزهر الشريف في بناء الإنسان المصري، وتعزيز منظومة القيم والأخلاق إلى جانب تقديم تعليم متميز، ونثمّن جهوده المستمرة في التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية وإتاحة التعليم الأزهري لأبناء مختلف القرى والمناطق.

وأضاف محافظ الفيوم أن افتتاح معهد أبو بكر الصديق الأزهري بقرية أبو عش يجسد هذه الرسالة، ويؤكد حرص الأزهر على الوصول بخدماته التعليمية إلى أبنائنا في كل مكان، بما يسهم في إعداد أجيال تجمع بين العلم والوعي والقيم الأصيلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أن إنشاء المعهد جاء استجابة للحاجة التعليمية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية الكبيرة للمعهد ستسهم في إتاحة أماكن تعليمية لعدد كبير من أبناء القرية والمناطق المحيطة، وتخفيف الضغط عن المعاهد القائمة، فضلًا عن توفير بيئة مناسبة لطلاب مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وبيّن وكيل قطاع المعاهد لشؤون التعليم أن  افتتاح معهد أبو بكر الصديق يمثل خطوة مهمة في دعم البنية التعليمية الأزهرية بمحافظة الفيوم، خاصة مع قدرته الاستيعابية التي تصل إلى نحو 2000 تلميذ، وهو ما يتيح فرصًا تعليمية لأعداد كبيرة من أبناء المنطقة.

وأكد الدكتور «سلامة» حرص قطاع المعاهد على متابعة جاهزية المعهد وانتظام العملية التعليمية به، وتوفير مقومات البيئة التعليمية التي تساعد الطلاب على التحصيل والتفوق، مع تقديرنا لكل جهد أسهم في خروج هذا الصرح التعليمي إلى النور.

محافظ الفيوم أبو اليزيد سلامة وكيل قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية

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