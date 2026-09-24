كييف تحت التأهب الجوي منذ أكثر من 10 ساعات.. تفاصيل

قال غيث مناف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأوكرانية كييف، إن العاصمة لا تزال تحت حالة التأهب الجوي منذ أكثر من 10 ساعات، بالتزامن مع استمرار دخول المسيرات الانتحارية النفاثة من طراز «جيران 5» و«باندرول» إلى أجوائها.

وأضاف مناف، في مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ فرق إسقاط المسيرات تعمل على مدار الساعة، بالتزامن مع سماع أصوات الدفاعات الجوية المتنقلة، إلى جانب أصوات المسيرات النفاثة التي تظهر بين الحين والآخر.

هجوم بالصواريخ الباليستية

وأشار إلى أن القوات الروسية شنت فجر اليوم هجومًا بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، موضحًا أنه سُمع ما لا يقل عن 18 صاروخًا دخلت أجواء العاصمة.

وذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أطلع، من نيويورك، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روته على تفاصيل الهجوم الروسي بالصواريخ الباليستية.

زيلينسكي يطالب بمزيد من صواريخ باتريوت

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن زيلينسكي قال إن الهجوم جرى تحييده بنسبة 60% باستخدام صواريخ «باتريوت»، مطالبًا الشركاء الغربيين بضرورة تقديم المزيد من هذه الصواريخ الاعتراضية.

وأشار إلى أن زيلينسكي ربط هذه المطالب بالاستعداد لفصل الشتاء، في ظل استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، محذرًا من الحاجة إلى مزيد من الصواريخ الاعتراضية.

تحذيرات من تصعيد روسي

وأكد مناف أن الرئيس الأوكراني تحدث، خلال إحاطة إعلامية في نيويورك وعند لقائه بالجالية الأوكرانية هناك، عن مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع ما وصفه زيلينسكي باستمرار التصعيد الروسي، وهو ما قال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن أصداءه ظهرت بوضوح في العاصمة الأوكرانية كييف.