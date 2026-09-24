تهديدات صاروخية.. دوي 10 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» بسماع دوي نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع تحذيرات من تهديدات صاروخية وهجمات جوية.

وتأتي الانفجارات في ظل موجة جديدة من الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية، بعدما شهدت كييف، الأربعاء، ضربات بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عشرات آخرين، وفق السلطات الأوكرانية.

وكانت السلطات المحلية قد دعت السكان إلى الاحتماء في الأماكن الآمنة مع استمرار التهديدات الجوية، فيما واصلت فرق الطوارئ التعامل مع آثار الهجمات والأضرار التي لحقت بعدد من المنشآت في العاصمة.