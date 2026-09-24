تحت المليون.. أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو"

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.
ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.
وخلال السطور التالية أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو".
1- نيسان صني
زودت نيسان صني بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 سرعات.
أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :
الفئة الأولي بسعر 665 ألف جنيه
الفئة الثانية بسعر 765 ألف جنيه
الفئة الثالثة بسعر 799 ألف جنيه
الفئة الرابعة بسعر 835 ألف جنيه
2- إم جي 5
تعتمد سيارة إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية السحب الطبيعي، بقوة تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ويمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 12.5.
أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :
الفئة الأولي بسعر 924 ألف جنيه
الفئة الثانية بسعر مليون و 24 ألف جنيه
3- بايك U5 PLUS
تأتي السيارة بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 111 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.
أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :
الفئة الأولي بسعر 695 ألف جنيه
الفئة الثانية بسعر 849 ألف جنيه
الفئة الثالثة بسعر 974 ألف جنيه
4- سوزوكي سويفت
دعمت سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك.
أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :
الفئة الأولي بسعر 775 ألف جنيه
الفئة الثانية بسعر 800 ألف جنيه
5- شيري أريزو 6 GT
تستمد شيرى اريزو 6 GT قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.
أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :
أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :
الفئة الأولي بسعر 899 ألف جنيه
الفئة الثانية بسعر 999 ألف جنيه