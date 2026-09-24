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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحت المليون.. أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو"

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو"‏.

1- نيسان صني

زودت نيسان صني بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 سرعات.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :

الفئة الأولي بسعر 665 ألف جنيه 

الفئة الثانية بسعر 765 ألف جنيه 

الفئة الثالثة بسعر 799 ألف جنيه 

الفئة الرابعة بسعر 835 ألف جنيه 

2- إم جي 5‏

تعتمد سيارة إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية ‏السحب الطبيعي، بقوة تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن ‏متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع ‏CVT، ويمكن للسيارة ‏التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال ‏فترة زمنية تستغرق 12.5.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :‏

الفئة الأولي بسعر 924 ألف جنيه 

الفئة الثانية بسعر مليون و 24 ألف جنيه 

3- بايك U5 PLUS

تأتي السيارة بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 111 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :‏

الفئة الأولي بسعر 695 ألف جنيه 

الفئة الثانية بسعر 849 ألف جنيه 

الفئة الثالثة بسعر 974 ألف جنيه 

4- سوزوكي سويفت

دعمت سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :‏

الفئة الأولي بسعر 775 ألف جنيه 

الفئة الثانية بسعر 800 ألف جنيه 

5- شيري أريزو 6 ‏GT

تستمد شيرى اريزو 6 ‏GT‏ قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، ‏سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر ‏من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :‏

أما عن سعر السيارة ، فتاتي كالتالي :‏

الفئة الأولي بسعر 899 ألف جنيه ‏

الفئة الثانية بسعر 999 ألف جنيه ‏                  

سوق السيارات المصري السيارات الاقتصادية نيسان صني إم جي 5 بايك U5 PLUS سوزوكي سويفت شيري أريزو 6 ‏GT

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