مميزات وعيوب اللاصق البلاستيكي مقابل اللحام في إصلاح السيارة

تعتمد خيارات إصلاح القطع البلاستيكية في السيارات حديثًا على تحديد طبيعة الخامة المستخدمة في تصنيع المكونات.

وتنقسم اللدائن البلاستيكية في صناعة السيارات إلى فئتين رئيسيتين، الفئة الأولى هي «اللدائن الحرارية» (Thermoplastics) مثل مادة البولي بروبيلين المستخدمة في معظم أغطية مصدات السيارات، وتتميز بقدرتها على الانصهار عند التسخين ثم التجمد والتصلب مجددًا عند التبريد، مما يجعلها قابلة للحام المباشر.

أما الفئة الثانية فهي «اللدائن الصلبة بالحرارة» مثل البولي يوريثان، وتتميز بتركيب كيميائي لا ينصهر عند تسخينه بل يتفكك، مما يجعل استخدام المواد اللاصقة الخيار الوحيد لإصلاحها.

تقنية لحام البلاستيك: قوة تحمل مقابل تكاليف وتدريب أعلى

تتيح تقنية لحام البلاستيك صهر أجزاء اللدائن الحرارية ودمجها بطريقة تشبه لحام المعادن التقليدي، مما يمنح أجزاء السيارة المصلحة روابط قوية للغاية قادرة على تحمل الاهتزازات المستمرة ودرجات الحرارة المرتفعة داخل مقصورة المحرك أو الهيكل الخارجي.

وتتميز عملية اللحام بالسرعة وعدم الاحتياج لزمن تجفيف طويل، مما يجعل المقاومة الهيكلية للقطعة تعود فور تبردها.

وعلى الجانب الآخر، تتطلب هذه التقنية شراء معدات لحام متخصصة ومكلفة، بالإضافة إلى ضرورة خضوع الفنيين لتدريب متقدم لإتقان استخدامها وتجنب حرق البلاستيك أو إتلاف المناطق المحيطة، وهو ما يشكل عائقًا أمام استخدامها في الإصلاحات المنزلية أو المراكز غير المتخصصة.

المواد اللاصقة البلاستيكية: مرونة في الربط وسهولة في التنفيذ

تعد المواد اللاصقة البلاستيكية الحل الأساسي عند التعامل مع أنواع البلاستيك غير القابلة للحام، كما توفر حلولًا عملية لربط أنواع مختلفة من البلاستيك ببعضها أو ربط البلاستيك بمواد أخرى مثل ألياف الزجاج (الفايبرجلاس) أو المعادن.

وتتميز هذه الطريقة بانخفاض تكاليف الأدوات والمعدات وسهولة تطبيقها بالنسبة للمبتدئين، غير أن قوة الربط الناتجة تكون أقل مقارنة باللحام الحراري.

وتستغرق عملية اللصق وقتًا أطول نتيجة الحاجة لتنظيف الأسطح وسنفرتها بعناية لضمان التماسك، بالإضافة إلى انتظار فترات جفاف وتصلب قد تمتد لساعات، مما يجعل عملية الإصلاح أكثر استهلاكًا للوقت إجمالًا.