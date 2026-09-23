قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة تعريفية لكبرى شركات سياحة الرفاهية والمؤتمرات بالسوق الروسي إلى القاهرة والعلمين
عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية فنلندا تعزيز العلاقات وتطورات غزة
«التنشيط السياحي» تستضيف وفدا من كبار منظمي الرحلات الروس بالقاهرة والعلمين
مدبولي يلتقي نظيره العراقي بنيويورك ويؤكد استعداد الشركات المصرية للمشاركة في تنمية العراق
إعلام إيراني: مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي خلال اشتباكات في سراوان
أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا
غدًا.. انطلاق مونديال الأندية لكرة اليد من العاصمة الجديدة بمشاركة 10 أندية عالمية
الحكومة البريطانية تدرس رفع ضريبة أرباح رأس المال لزيادة الإيرادات
الصين: الحوار والمفاوضات السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية
مران الأهلي .. طاهر محمد طاهر يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي
إصابة طيارين عسكريين بريطانيين بجروح إثر تحطم طائرة تدريب في ويلز
عبد العاطي ولافروف يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا وتطورات أزمات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مميزات وعيوب اللاصق البلاستيكي مقابل اللحام في إصلاح السيارة

إصلاح بلاستيك السيارات
إصلاح بلاستيك السيارات
عزة عاطف

تعتمد خيارات إصلاح القطع البلاستيكية في السيارات حديثًا على تحديد طبيعة الخامة المستخدمة في تصنيع المكونات. 

وتنقسم اللدائن البلاستيكية في صناعة السيارات إلى فئتين رئيسيتين، الفئة الأولى هي «اللدائن الحرارية» (Thermoplastics) مثل مادة البولي بروبيلين المستخدمة في معظم أغطية مصدات السيارات، وتتميز بقدرتها على الانصهار عند التسخين ثم التجمد والتصلب مجددًا عند التبريد، مما يجعلها قابلة للحام المباشر. 

أما الفئة الثانية فهي «اللدائن الصلبة بالحرارة» مثل البولي يوريثان، وتتميز بتركيب كيميائي لا ينصهر عند تسخينه بل يتفكك، مما يجعل استخدام المواد اللاصقة الخيار الوحيد لإصلاحها.

تقنية لحام البلاستيك: قوة تحمل مقابل تكاليف وتدريب أعلى

تتيح تقنية لحام البلاستيك صهر أجزاء اللدائن الحرارية ودمجها بطريقة تشبه لحام المعادن التقليدي، مما يمنح أجزاء السيارة المصلحة روابط قوية للغاية قادرة على تحمل الاهتزازات المستمرة ودرجات الحرارة المرتفعة داخل مقصورة المحرك أو الهيكل الخارجي. 

وتتميز عملية اللحام بالسرعة وعدم الاحتياج لزمن تجفيف طويل، مما يجعل المقاومة الهيكلية للقطعة تعود فور تبردها. 

وعلى الجانب الآخر، تتطلب هذه التقنية شراء معدات لحام متخصصة ومكلفة، بالإضافة إلى ضرورة خضوع الفنيين لتدريب متقدم لإتقان استخدامها وتجنب حرق البلاستيك أو إتلاف المناطق المحيطة، وهو ما يشكل عائقًا أمام استخدامها في الإصلاحات المنزلية أو المراكز غير المتخصصة.

المواد اللاصقة البلاستيكية: مرونة في الربط وسهولة في التنفيذ

تعد المواد اللاصقة البلاستيكية الحل الأساسي عند التعامل مع أنواع البلاستيك غير القابلة للحام، كما توفر حلولًا عملية لربط أنواع مختلفة من البلاستيك ببعضها أو ربط البلاستيك بمواد أخرى مثل ألياف الزجاج (الفايبرجلاس) أو المعادن. 

وتتميز هذه الطريقة بانخفاض تكاليف الأدوات والمعدات وسهولة تطبيقها بالنسبة للمبتدئين، غير أن قوة الربط الناتجة تكون أقل مقارنة باللحام الحراري. 

وتستغرق عملية اللصق وقتًا أطول نتيجة الحاجة لتنظيف الأسطح وسنفرتها بعناية لضمان التماسك، بالإضافة إلى انتظار فترات جفاف وتصلب قد تمتد لساعات، مما يجعل عملية الإصلاح أكثر استهلاكًا للوقت إجمالًا.

إصلاح بلاستيك السيارات
إصلاح بلاستيك السيارات لحام البلاستيك صيانة مصدات السيارات أنواع بلاستيك السيارات لاصق البلاستيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

ترشيحاتنا

رئيس الجامعة يفتتح المعامل

افتتاح 5 معامل مُتخصصة بكليتي الطب والعلاج الطبيعي بجامعة المنيا الأهلية

جانب من الفعاليات

جامعة المنصورة تشارك في إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري بأيادٍ وعقول مصرية

خلال تفقداعمال القافلة

2500 مواطن استفادوا من قافلة العيون المجانية بالنادي الاجتماعي بمرسى مطروح

بالصور

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 رسمياً

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد