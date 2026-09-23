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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 رسمياً

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
رشا عوني

بعد انتهاء فصل الصيف رسمياً، ارتفعت عمليات البحث عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر و تغيير الساعة، وذلك مع بدء فصل الخريف، ومن المرتقب بدء تغيير الساعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتطبيق التوقيت الشتوي2026 رسمياً.

موعد بدء فصل الخريف2026

بدأ فصل الخريف رسمياً أمس 23 سبتمبر 2026 فى التوقيت العالمى، وبذلك نحن على أعتاب دخول فصل الشتاء2026 وتطبيق التوقيت الشتوي قريباً.
ومع دخول الخريف، تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض تدريجيًا مقارنة بأشهر الصيف، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تتراجع تدريجيًا ساعات سطوع الشمس.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟ موعد تغيير الساعة رسميًا | المصري اليوم

متى ينتهى التوقيت الصيفى فى مصر 2026؟


وفقًا لقانون التوقيت الصيفي المعمول به فى مصر، يبدأ التوقيت الصيفى فى الجمعة الأخير من شهر أبريل، وينتهى فى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبناءً على ذلك، ينتهى التوقيت الصيفي فى مصر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لتبدأ البلاد العمل بالتوقيت الشتوى اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026 . 

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفى حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن تبدأ مصر بعد ذلك العمل بالتوقيت الشتوى.

ومع العودة إلى التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت المعتاد قبل تطبيق التوقيت الصيفي.

وبذلك يستمر العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهر سبتمبر وأغلب شهر أكتوبر، قبل إجراء تغيير الساعة في الموعد المحدد قانونًا.

موعد التوقيت الشتوي 2026.. 4 فوائد لتأخير الساعة لا تتوقعها

مفاجأة في موعد تأخير الساعة

عند حلول منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، سيتم إعادة ضبط الساعة إلى الوراء لمدة ساعة، لتتحول الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساءً، وبذلك يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر وفق النظام الشتوي الجديد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن النظام الذي تطبقه الدولة للاستفادة من ساعات النهار خلال أشهر الصيف، إلى جانب المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة.

لماذا تعود مصر إلى التوقيت الشتوي؟

يأتي نظام التوقيت الشتوي والتوقيت المعتاد ضمن سياسة تنظيم التوقيت الرسمي والاستفادة من ساعات النهار، إلى جانب أهداف مرتبطة بترشيد استهلاك الطاقة، وينظم القانون مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت المعتاد، لذلك يكون موعد تغيير الساعة محددا وفقا للقواعد القانونية المنظمة لهذا النظام.

لماذا تطبق مصر التوقيت الصيفى؟

ويرتبط تطبيق التوقيت الصيفي بالاستفادة من ساعات النهار، من خلال مواءمة توقيت الأنشطة اليومية مع فترات سطوع الشمس، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال بعض ساعات المساء.

كما يرتبط النظام بجهود ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، من خلال الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار.

موعد تغيير الساعة2026

من المقرر أن يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026 مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق 29 أكتوبر، لتبدأ مصر العمل بالتوقيت المعتاد مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وبحسب آلية تطبيق التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول موعد التغيير، لتعود الساعة إلى التوقيت القياسي المعمول به خلال فترة الشتاء.
كام يوم على موعد التوقيت الشتوي 2026؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة | الأخبار | بوابة الدولة

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي، يجب تأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول الموعد المحدد لتغيير التوقيت.

فعلى سبيل المثال، عندما تصل الساعة إلى 12 منتصف الليل، يتم ضبطها لتصبح 11 مساء، وبذلك يبدأ العمل رسميا بالتوقيت الشتوي.

ولا يحتاج مستخدمو معظم الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت إلى إجراء التغيير يدويا، إذ يتم تحديث التوقيت تلقائيا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ بشكل تلقائي.

ومع ذلك، يفضل التأكد من صحة التوقيت بعد بدء العمل بالنظام الجديد، خاصة في حال وجود مواعيد مهمة أو ارتباطات في الساعات الأولى من تطبيق التوقيت الشتوي.

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