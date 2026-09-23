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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

نيسان بيكسو
نيسان بيكسو
كريم عاطف

كشفت شركة نيسان عن سيارتها الكهربائية الجديدة بيكسو – PIXO، التي تمثل أصغر طراز كهربائي في تشكيلة العلامة اليابانية المخصصة للسوق الأوروبية، وتستهدف بصورة أساسية التنقل داخل المدن، وجاء تطوير السيارة بالتعاون مع رينو، إذ تعتمد على نفس القاعدة التقنية المستخدمة في "رينو توينجو" الكهربائية، مع حصولها على تصميم يحمل هوية نيسان الخاصة.

وتبلغ أبعاد بيكسو 3.796 متر طول، و1.790 متر عرض، و1.512 متر ارتفاع، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2.492 متر، مع خلوص أرضي يبلغ 140 ملليمتر. وتساعد هذه الأبعاد الصغيرة على المناورة في الشوارع المزدحمة، خصوصا مع قطر دوران يبلغ 9.9 متر فقط.

وتستمد السيارة نيسان بيكسو قوتها من محرك كهربائي مثبت على المحور الأمامي، ينتج 80 حصانا، ما يعادل 60 كيلوواط، مع عزم دوران أقصى يبلغ 175 نيوتن متر، ويعمل المحرك مع بطارية من نوع LFP بسعة 27.5 كيلوواط/ساعة، توفر مدى يصل إلى 259 كيلومتر وفق دورة WLTP.

وتدعم بيكسو الشحن بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 50 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 15% إلى 80% في نحو 28 دقيقة، كما تتوافر بمنظومة شحن تيار متردد بقدرة 11 كيلوواط مع إمكانية تدفق الطاقة في الاتجاهين.

من الداخل، تأتي السيارة بشاشة عدادات قياس 7 بوصات، إلى جانب شاشة مركزية 10 بوصات في معظم الفئات، مع خدمات جوجل والملاحة والاتصال والمساعد الذكي Gemini.

وتتميز المقصورة بمرونة ملحوظة، إذ يمكن تحريك المقاعد الخلفية بشكل مستقل لمسافة تصل إلى 17 سم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 356 لتر، وترتفع إلى 1221 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

ومن المقرر بدء تسليم نيسان بيكسو خلال مطلع 2027، على أن تبدأ الشركة الكشف عن الأسعار ومواصفات الأسواق المختلفة اعتبار من ديسمبر 2026، بينما سيتم إنتاجها إلى جانب رينو توينجو في سلوفينيا.

شركة نيسان – PIXO بيكسو طراز كهربائي رينو توينجو هوية نيسان نيسان بيكسو

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