إصابة نجل سفير إسرائيل لدى واشنطن في عملية دهس قرب رام الله

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، الأربعاء، بإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس وقعت على الطريق 443 قرب بلدة بيت حورون، جنوب غربي رام الله، مشيرة إلى أن المصاب هو نجل سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر.

دهس على الطريق 443

وقالت القناة الإسرائيلية إن حادث الدهس وقع على الطريق المؤدي إلى منطقة بيت حورون، وسط انتشار للقوات الإسرائيلية في موقع الحادث، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساته.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بوقوع حادث دهس يشتبه في أنه عملية، في المنطقة الواقعة قرب بيت حورون، دون الكشف في البداية عن هوية الجندي المصاب.

تحقيقات في ملابسات الحادث

وبحسب القناة 14، تعمل القوات الإسرائيلية على فحص تفاصيل الحادث وتحديد ملابساته، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة انتشاراً للقوات عقب وقوع الدهس.