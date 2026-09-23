لمحبي الجيمز.. إطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro .. إليك أهم مواصفاته

تستعد شركة RedMagic لإطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro+ بعد أن أكدت رسميًا مواصفات المعالج المستخدَم، ولكن التسريبات الأخيرة لم تنتظر الإعلان الرسمي وكشفت عن بقية العتاد القوي والمفاجآت غير المتوقعة في السلسلة.



مواصفات هاتف RedMagic 12 Pro



تشير التسريبات إلى مزيد من التحسينات في مدى اندماج المستشعر مع الشاشة بسلاسة دون أي تغير ملحوظ في اللون أو انخفاض في جودة الصورة.

وبفضل الحواف الأقل سمكًا، سيبدو الجزء الأمامي من الهاتف أقرب إلى قطعة زجاجية متصلة من أي طراز سابق من RedMagic.



تُشير التسريبات إلى أن شاشة الهاتف القادم ستأتي بمعدل تحديث أعلى، ورغم غياب الأرقام الدقيقة حتى الآن، إلا أن الحفاظ على الأداء المستقر والتحكم في الحرارة يظل أولوية قصوى. ويظهر ذلك بوضوح عند ربط هذه التحديثات بنظام التبريد الهجين (السائل والهوائي) الذي أُشيع استخدامه في السلسلة يوليو الماضي، مما يضمن كفاءة عالية رغم الهيكل النحيف.من جهتها، أكدت شركة RedMagic رسمياً أن هاتف 12 Pro+ صُمم ليكون الهاتف الأكثر راحة في اليد مقارنة بإصداراتها السابقة. ويبدو أن الجمع بين الهيكل الأنحف والبطارية الأكبر يعكس طفرة حقيقية حققتها الشركة في كفاءة الطاقة، بفضل المعالج الجديد ومنظومة التبريد المتطورة.

تستهدف شركة RedMagic إطلاق هاتف iPhone 12 Pro+ في أكتوبر. وهناك أيضاً حديث عن تدريب لاعبي الرياضات الإلكترونية على أجهزة RedMagic استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية، مع أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هاتف iPhone 12 Pro+ نفسه سيُطرح في تلك الدورة.