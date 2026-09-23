قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف
تدمير قافلة إنسانية لإقليم تيجراي.. غارة بطائرة مسيرة تشعل الغضب الأمريكي ضد إثيوبيا
مدبولي: من الضروري تجنب المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية
اغتالوه بدون إطار قانوني أو سبب.. رئيس إيران يرفع صور خامنئي في الأمم المتحدة
كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
روبيو: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وتدعم دول الخليج في مواجهة التهديدات
لحظة انسحاب الوفد الأمريكي من جلسة الأمم المتحدة أثناء كلمة رئيس إيران
الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا
الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا
جودة التعليم: اعتماد 354 معهدا أزهريا بنسبة نجاح 98.06% عن الفصل الدراسي الثاني 2026
بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب.. ولا نخشى القتال عندما تكون المعركة دفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الجيمز.. إطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro .. إليك أهم مواصفاته

شركة ريدماجيم
شركة ريدماجيم
لمياء الياسين

تستعد شركة RedMagic لإطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro+ بعد أن أكدت رسميًا مواصفات المعالج المستخدَم، ولكن التسريبات الأخيرة لم تنتظر الإعلان الرسمي وكشفت عن بقية العتاد القوي والمفاجآت غير المتوقعة في السلسلة.


مواصفات هاتف RedMagic 12 Pro


تشير التسريبات إلى مزيد من التحسينات في مدى اندماج المستشعر مع الشاشة بسلاسة دون أي تغير ملحوظ في اللون أو انخفاض في جودة الصورة.

وبفضل الحواف الأقل سمكًا، سيبدو الجزء الأمامي من الهاتف أقرب إلى قطعة زجاجية متصلة من أي طراز سابق من RedMagic.


تُشير التسريبات إلى أن شاشة الهاتف القادم ستأتي بمعدل تحديث أعلى، ورغم غياب الأرقام الدقيقة حتى الآن، إلا أن الحفاظ على الأداء المستقر والتحكم في الحرارة يظل أولوية قصوى. ويظهر ذلك بوضوح عند ربط هذه التحديثات بنظام التبريد الهجين (السائل والهوائي) الذي أُشيع استخدامه في السلسلة يوليو الماضي، مما يضمن كفاءة عالية رغم الهيكل النحيف.من جهتها، أكدت شركة RedMagic رسمياً أن هاتف 12 Pro+ صُمم ليكون الهاتف الأكثر راحة في اليد مقارنة بإصداراتها السابقة. ويبدو أن الجمع بين الهيكل الأنحف والبطارية الأكبر يعكس طفرة حقيقية حققتها الشركة في كفاءة الطاقة، بفضل المعالج الجديد ومنظومة التبريد المتطورة.

تستهدف شركة RedMagic إطلاق هاتف iPhone 12 Pro+ في أكتوبر. وهناك أيضاً حديث عن تدريب لاعبي الرياضات الإلكترونية على أجهزة RedMagic استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية، مع أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هاتف iPhone 12 Pro+ نفسه سيُطرح في تلك الدورة.

شركة RedMagic نظام التبريد هاتف iPhone 12 Pro أجهزة RedMagic

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رمضان صبحي

بعد انتهاء العقوبة| مفاجأة في مستقبل رمضان صبحي.. شريف حازم يكشف تفاصيل انتقاله لنادٍ جديد

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي

ريندرز يكشف أسباب رحيله عن مانشستر سيتي: لم أكن راضياً عن دوري

شوبير

شوبير: كرة اليد اللعبة الجماعية الوحيدة القادرة على تحقيق بطولة العالم

معتمد جمال

بمشاركة حسام حسن ومعتمد جمال ومحمد يوسف.. استئناف فعاليات دبلومة التدريب الإفريقية «المحترفين»

بالصور

بعد اعتذاره لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يعلق على أحدث ظهور لـ يارا السكري

يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى

استخراج كعب عمل عبر مصر الرقمية.. الخطوات والشروط

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

آخر عطلة رسمية في 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين الحكومي والخاص

اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد