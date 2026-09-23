أحمد شوبير: مانويل جوزيه رفض المال الكثير من أجل الاستمتاع في مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس تجربة البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، مع قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي كان يتعامل مع التجربة بهدف الاستمتاع وليس بحثًا عن المقابل المادي.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «مع شوبير»: «مانويل جوزيه كان فيلسوف بمعنى الكلمة».

وأضاف: «لما أشرف على تجربة الناشئين في وادي دجلة، قلت له: ليه كده؟، قال لي: بص، أنا خلاص، أنا عايز أستمتع، أنا دلوقتي في وقت المتعة، أنا عايز أخوضها على سبيل المتعة».

وتابع شوبير: «قلت له: أنت بتاخد فلوس كتيرة؟، قال لي: اسألهم، أنا ما باخدش فلوس، فلوس قليلة جدًا، بس أنا حابب أستمتع، وحابب أعيش في مصر، وحابب أعيش الأجواء».

واختتم أحمد شوبير حديثه بالإشادة بشخصية مانويل جوزيه، مؤكدًا أنه كان يمتلك رؤية خاصة في التعامل مع كرة القدم والحياة خلال الفترة التي قضاها في مصر.