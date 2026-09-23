بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب.. ولا نخشى القتال عندما تكون المعركة دفاعية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لم تكن يوماً دولة معتدية ولم تبدأ حرباً، مؤكداً أنها أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفه بالعدوان.

وأضاف بزشكيان، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران أظهرت التزامها بالمفاوضات والدبلوماسية، لكنها لن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية.

وأوضح أن المرشد الأعلى لإيران اغتيل، وفق وصفه، «دون إطار قانوني»، مؤكداً أن بلاده تدافع عن نفسها وعن شعبها الذي فرض عليه العدوان.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا إيران وهما مجهزتان بأحدث التقنيات ومنظومات الأسلحة، إلا أن الشعب الإيراني صمد، قائلاً إن بلاده لا تخشى الحرب عندما تكون دفاعية.