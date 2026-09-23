وزيرة خارجية فلسطين تطالب إيطاليا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

طالبت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين، والمجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته وفقا للقانون الدولي وإعلان نيويورك والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الأربعاء، القنصل العام الإيطالي في القدس دومينيكو بيلاتو، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جانبه، أكد بيلاتو استمرار إيطاليا في تقديم الدعم الإنساني لفلسطين، ودعم قطاع التعليم، وتنفيذ المشاريع المختلفة.