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مدبولي: بناء السلام يسهم في ضمان عدم العودة إلى الصراع.. ودوره مهم في إعادة تنشيط المجتمعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: بناء السلام يسهم في ضمان عدم العودة إلى الصراع.. ودوره مهم في إعادة تنشيط المجتمعات

مدبولي
مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر انتهجت سياسة ثابتة للمساعدة في حل أزمات إقليمية مختلفة.

وشدد مدبولي في كلمته بجلسة حول تعزيز أدوات العمل متعدد الأطراف واستعادة السلام ومنع الصراعات على هامش ترؤسه وفد مصر المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد على ضرورة ضمان توفير التمويل اللازم لعمليات الأمم المتحدة للسلام ".

كما شدد مدبولي على ضرورة منح قوات حفظ السلام ولايات واقعية وقابلة للتحقيق إلى جانب التمويل الكافي للوفاء بهذه الولايات وضمان سلامتها وأمنها.

وقال مدبولي، إن بناء السلام يسهم في ضمان عدم العودة إلى الصراع ويؤدي دورا حاسما في إعادة تنشيط المجتمعات في أوضاع ما بعد الصراع.

وأضاف مدبولي: الوفاء بوعد السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال ميثاق الأمم المتحدة فقط وإنما من خلال الإرادة السياسية الجماعية. 

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