الخارجية الإيرانية: مباحثات غير مباشرة مع واشنطن عبر قطر لإحياء المفاوضات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء مباحثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أمس، عبر وساطة قطرية، في إطار الاتصالات الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين، وفقا لنبا عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن استمر نحو ساعتين عبر الوسيط القطري، مشيرًا إلى أن الجانب الإيراني نقل شروطه إلى الولايات المتحدة تمهيدًا لإحياء المفاوضات مجددًا.

وأوضح المتحدث أن جولة تبادل الرسائل جاءت في إطار المحادثات التي كانت تُجرى سابقًا عبر الوسطاء، لافتًا إلى أن الشروط الإيرانية تشمل رفع الحصار البحري وإنهاء الحرب على جميع الجبهات.

الصيغة المتفق عليها بين إيران وسلطنة عمان

وأضاف أن طهران تطالب أيضًا بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، إلى جانب القبول بمسار آمن للملاحة البحرية في مضيق هرمز، وفق الصيغة المتفق عليها بين إيران وسلطنة عمان.