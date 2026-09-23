بزشكيان: إيران لن تتخلى عن حقها النووي ولن تحصل على أسلحة نووية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران لا تقبل أن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على قلة قليلة من الدول، مشددا على أنها "لن تتخلى عن حق من حقوقها الأصيلة"، وأنها "لن تحصل على أسلحة نووية"؛ لكنها لا تريد قيودا على طاقتها النووية.. مضيفا: "سلامنا لن يأتي من ساحات المعركة".

وأكد بزشكيان - في كلمته خلال فعاليات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة - أن إيران "تحتاج إلى القوة"، قائلا: إن شعبا غير قادر على الدفاع عن نفسه "سيتم أكله في عالم اليوم"؛ فالعالم أصبح فيه القوي، بدلًا من التفكير في الإنسانية والعدالة والديمقراطية؛ يحمي انعدام الاستقرار والدمار ويتهم الجميع بالإرهابيين".

وشدد بزشكيان على أن إيران لا تسعى إلى القوة من أجل الاعتداء أو ارتكاب العدوان، وإنما تحتاج إلى الطاقة والتقدم، «ليس لتهديد المجتمعات بالأسلحة»، مؤكدًا رغبتها في التعاون من أجل الأمن.

وأضاف أن إيران يجب أن تكون قوية من أجل تفادي أي تهديدات على مستقبلها، موضحًا أنها لا تريد استخدام قوتها للهيمنة ولا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين.

وتطرق بزشكيان إلى القضية الفلسطينية، وقال إن فلسطين تبقى جرحًا ينزف في ضمير المجتمع الدولي، وتبقى غزة رمزا لفشل الآليات الدولية في منع المعاناة المدنية، مشددا على أنه لا يمكن أن نتحدث عن سلام مع غض النظر عن فلسطين، وأن السلام الدائم في آسيا الغربية مستحيل دون ضمان العدالة لفلسطين.

وقال بزشكيان إن قرارات اعتمدت طوال عقود، ومع ذلك يتواصل العنف والاحتلال.