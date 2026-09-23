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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة بلغاريا: نقدر دور مصر في العمل على تهدئة أوضاع الشرق الأوسط

خلال اللقاء
خلال اللقاء
كتب محمود مطاوع

استقبلت اليوم "إليانا إيوتوفا"، رئيسة بلغاريا، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور السفير إيهاب عوض، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا الاستقبال من جانب رئيسة بلغاريا، ونقل اليها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معرباً عن الاعتزاز بأطر العلاقات الثنائية المتميزة التي طالما جمعت بين البلدين الصديقين؛ اللذيَن يحتفلان هذا العام بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للرئيسة البلغارية على انضمام بلادها إلى منطقة اليورو في يناير 2026، مؤكداً أنها خطوة مهمة تعزز من مكانة بلغاريا داخل الاتحاد الأوروبي، معرباً في الوقت نفسه عن تطلع مصر إلى استمرار التعاون والتشاور مع بلغاريا بصفتها شريكاً فاعلاً في الاتحاد الأوروبي إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

كما عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن التطلع لمواصلة العمل معاً؛ لتفعيل مختلف أطر التعاون المشتركة، وفي مقدمتها عقد الدورة الثالثة للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن إتمام أعمال الدورة الثانية للجنة التعاون المُشتركة برئاسة وزيري الخارجية.

وتطرق اللقاء للحديث عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور الإيجابي الذي يشهده مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا خلال الفترة الماضية، حيث وصل حجم التجارة البينية في عام 2025 إلى 1,5 مليار دولار، مؤكداً اعتزاز مصر بأنها هي الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومعرباً عن التطلع لأن ينعكس ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصرية، بحيث تكون مصر قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما عبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع لزيادة السياحة البلغارية الوافدة لمصر، والنظر في إمكانية تسيير رحلات مُنتظمة مباشرة بين القاهرة وصوفيا تحقيقاً لهذا الهدف، وكذا بحث تسيير رحلات عارضة (شارتر) بين المقاصد السياحية في البلدين؛ تمهيداً لتسيير الرحلات المنتظمة في مرحلة لاحقة.

بدورها، أشادت "إليانا إيوتوفا"، رئيسة بلغاريا، بالعلاقات المتنامية بين البلدين في السنوات الأخيرة، ونقلت تحياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُعربة عن تطلعها لاستقبال سيادته في بلغاريا في أقرب فرصة.

وأشارت رئيسة بلغاريا إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، بالإضافة إلى المجالات التي أشار لها رئيس الوزراء خلال اللقاء، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية، لافتة إلى تطلعها لتطوير مشروعات تعاون ثنائي في هذا المجال.

كما لفتت رئيسة بلغاريا إلى اهتمام بلادها بتعزيز حركة السياحة مع مصر لزيارة المقاصد السياحية المختلفة بها، والتطلع لإقامة خط طيران مباشر بين صوفيا والقاهرة، وأشارت كذلك إلى حرص بلادها على رعاية العديد من الطلاب المصريين الذين يدرسون في بلغاريا؛ ويمثلون جسراً للتواصل بين البلدين.

وأكدت "إليانا إيوتوفا" حرص بلادها على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، مُعربة عن تقدير بلغاريا لدور مصر في العمل على تسوية الأوضاع والتهدئة في الشرق الأوسط، لتجنيب أثر الأزمات بالمنطقة على دولها والعالم أجمع، مشيراً إلى أنها تأمل في التوصل إلى تسوية سلمية لمختلف النزاعات التي تلقي بظلالها على الأمن والاقتصاد العالمي.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي التقدير للدعوة المُوجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بلغاريا، كما أعرب عن تقديره لموقف بلغاريا الداعم لجهود مصر في التهدئة بالشرق الأوسط، وكذلك إلى دفع مجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

رئيسة بلغاريا الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة مدبولي

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